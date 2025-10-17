Врач объяснила неожиданную смерть годовалого ребенка от чая

17 октября 2025, 15:56

Диетолог Королева: умерший от чая ребенок мог скончаться по другой причине

Фото: iStock/Magali Ravaille

После сообщений в СМИ о гибели годовалого ребенка, попробовавшего чай, в обществе возникли вопросы о безопасности этого напитка для детей.





Кандидат медицинских наук, специалист в области диетологии и директор клиники эстетической медицины Маргарита Королева в беседе с «Радио 1» призвала не делать поспешных выводов и объяснила, что причиной трагедии могла стать совокупность факторов, а не сам чай.





«Здесь совокупно надо рассматривать здоровье ребенка. Может, там была асфиксия, может быть, он воздуха наглотался вместе с чаем, и легкие, не справившись с такой нагрузкой, не выдержали», — отметила она.

«Здесь нужно обследование делать, анатомический анализ, чтобы понять смертоносный фактор. Не факт, что это чай», — отметила Королева.