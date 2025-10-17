Диетолог рассказала, сколько чая можно пить без вреда для здоровья
Чай остается одним из самых любимых напитков россиян — его регулярно пьют до 98% населения. Однако чрезмерное употребление может быть опасно для здоровья, предупредила диетолог и гастроэнтеролог Нурия Дианова.
В беседе с Общественной Службой Новостей эксперт отметила, что умеренное потребление чая действительно приносит пользу: напиток способствует профилактике жирового гепатоза печени и подагры благодаря содержащимся в нем антиоксидантам. Но при злоупотреблении — особенно крепким и горячим чаем — возрастает риск кислотного рефлюкса, повреждения слизистой пищевода и даже онкологических заболеваний.
Кроме того, избыток чая оказывает мочегонный эффект, вымывая из организма полезные вещества, а также повышает риск образования камней в почках. Кофеин может вызывать бессонницу, тахикардию и раздражительность, поэтому напиток не стоит употреблять во второй половине дня.
Оптимальная норма — не более двух-трех чашек чая в день, без сахара и не слишком горячего. Половину дневного объема жидкости при этом должна составлять чистая вода.
