Диетолог рассказала, сколько чая можно пить без вреда для здоровья

17 октября 2025, 15:45

Фото: iStock/Zheka-Boss

Чай остается одним из самых любимых напитков россиян — его регулярно пьют до 98% населения. Однако чрезмерное употребление может быть опасно для здоровья, предупредила диетолог и гастроэнтеролог Нурия Дианова.