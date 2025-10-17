Врач объяснила, почему нельзя отсыпаться в выходные
Врач-терапевт КДЦ «Ромашка» Ксения Островская сообщила, что попытки «отоспаться» в выходные, просыпаясь ближе к полудню, неэффективны.
Ксения пояснила, что такой резкий сдвиг графика сна организм воспринимает как смену часового пояса. Это нарушает биоритмы, ухудшает выработку мелатонина и может усиливать усталость к началу недели.
«Гораздо полезнее придерживаться единого режима, и даже в выходные дни. Взрослому человеку необходимо от 7 до 9 часов сна в сутки. Лёгкий недосып допустимо компенсировать коротким дневным отдыхом в течение 20–30 минут. Это поможет восстановить внимание и снизить уровень стресса. Главное — не спать дольше часа, чтобы не погружаться в глубокие фазы сна, после которых будет тяжело проснуться», — рассказала Островская.Осенью при сокращении светового дня врач советует ложиться раньше, отказаться от гаджетов перед сном и больше бывать на улице днём. Чтобы взбодриться, подходят физические нагрузки под музыку, даже 5–10 минут зарядки.