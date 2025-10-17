Врач объяснила, почему нельзя отсыпаться в выходные

17 октября 2025, 12:06

оригинал Фото: пресс-служба министерства здравоохранения Московской области

Врач-терапевт КДЦ «Ромашка» Ксения Островская сообщила, что попытки «отоспаться» в выходные, просыпаясь ближе к полудню, неэффективны.





Ксения пояснила, что такой резкий сдвиг графика сна организм воспринимает как смену часового пояса. Это нарушает биоритмы, ухудшает выработку мелатонина и может усиливать усталость к началу недели.

«Гораздо полезнее придерживаться единого режима, и даже в выходные дни. Взрослому человеку необходимо от 7 до 9 часов сна в сутки. Лёгкий недосып допустимо компенсировать коротким дневным отдыхом в течение 20–30 минут. Это поможет восстановить внимание и снизить уровень стресса. Главное — не спать дольше часа, чтобы не погружаться в глубокие фазы сна, после которых будет тяжело проснуться», — рассказала Островская.