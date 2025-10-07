Диетолог объяснила, стоит ли заменять мясо бобовыми ради здоровья
Диетолог Королева: бобовые должны быть дополнением к питанию, а не заменой
Британские ученые заявили, что частичная замена мяса бобовыми может снизить риск болезней сердца и улучшить состояние сосудов. Правда ли это?
Специалист в области диетологии, директор клиники эстетической медицины, кандидат медицинских наук Маргарита Королева в беседе с «Радио 1» заявила, что для полноценной и здоровой жизни питание должно быть разнообразным. Бобовые — важный его элемент.
«Для того, чтобы долго жить, быть активным, работоспособным, надо питаться очень разнообразно. И в корзине наших продуктов должны быть и бобовые тоже. Но их нужно расценивать не как замену, а как полезное дополнение к питанию», — прокомментировала она.
По ее словам, одностороннее питание, ориентированное исключительно на бобовые, приведет к поломке организма и утопии.
«Мы должны разнообразно питаться, чтобы поддерживать все биохимические составляющие в организме. Мясо, птица, рыба остаются важнейшими источниками полноценного белка, который содержит весь набор необходимых человеку аминокислот. Бобовые же — источник белка растительного», — объяснила диетолог.
Она добавила, что частичная замена мяса бобовыми (например, несколько раз в неделю) — это научно обоснованная и полезная для сердца и сосудов практика. Но полностью исключать животный белок из рациона в пользу бобовых нецелесообразно. Залог здоровья — в сбалансированности и разнообразии.