Терапевт рассказала о пользе сна для здоровья

03 октября 2025, 17:15

Врач Бурнацкая: качественный сон поможет укрепить иммунитет

Фото: iStock/RichardSilveraCichero

Осенью из-за уменьшения светового дня люди часто испытывают сонливость, апатию и снижение энергии, так организм сигнализирует о необходимости отдыха. Об этом рассказала врач-терапевт, профпатолог АО «Медицина» Светлана Бурнацкая.





Эксперт порекомендовала ложиться спать и просыпаться в одно и то же время, даже в выходные дни. За час до сна лучше исключить использование гаджетов, выпить теплый чай, сделать растяжку или почитать. Все эти действия помогут плавно перейти ко сну.





«Сокращение света снижает уровень серотонина, гормона радости, и повышает мелатонин, что увеличивает потребность во сне. Недостаток качественного сна напрямую ослабляет иммунитет: снижается активность Т-лимфоцитов и выработка интерферонов — белков, борющихся с вирусами», — отметила Бурнацкая в разговоре с «Известиями».

«В 100 г тыквы содержится суточная доза витамина А, необходимого для нормальной работы иммунной системы, хорошего зрения и гормонального баланса. Кроме того, она богата клетчаткой, необходимой для правильной работы ЖКТ», — отметила диетолог.