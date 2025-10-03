Терапевт рассказала о пользе сна для здоровья
Врач Бурнацкая: качественный сон поможет укрепить иммунитет
Осенью из-за уменьшения светового дня люди часто испытывают сонливость, апатию и снижение энергии, так организм сигнализирует о необходимости отдыха. Об этом рассказала врач-терапевт, профпатолог АО «Медицина» Светлана Бурнацкая.
Эксперт порекомендовала ложиться спать и просыпаться в одно и то же время, даже в выходные дни. За час до сна лучше исключить использование гаджетов, выпить теплый чай, сделать растяжку или почитать. Все эти действия помогут плавно перейти ко сну.
«Сокращение света снижает уровень серотонина, гормона радости, и повышает мелатонин, что увеличивает потребность во сне. Недостаток качественного сна напрямую ослабляет иммунитет: снижается активность Т-лимфоцитов и выработка интерферонов — белков, борющихся с вирусами», — отметила Бурнацкая в разговоре с «Известиями».
Она также добавила, что качественный и регулярный сон поддерживает иммунитет, улучшает самочувствие и снижает риск инфекционных заболеваний.
В свою очередь врач-диетолог «СМ-Клиника» Елена Устинова заявила «Газете.Ru», что тыква, свекла и капуста являются самыми полезными осенними овощами, которые помогут укрепить здоровье.
«В 100 г тыквы содержится суточная доза витамина А, необходимого для нормальной работы иммунной системы, хорошего зрения и гормонального баланса. Кроме того, она богата клетчаткой, необходимой для правильной работы ЖКТ», — отметила диетолог.
По её словам, свёкла содержит антоцианы, которые обладают мощным антиоксидантным действием, замедляют процессы старения и помогают бороться со стрессом. Кроме того, этот овощ обладает мягким слабительным действием.
При этом капуста может снижать риск развития рака молочной железы у женщин и содержит витамин U, способный заживлять слизистые оболочки и препятствовать обострению гастрита и язвенной болезни.