Диетолог рассказал, как получить всю пользу чеснока без вреда для желудка

06 октября 2025, 18:21

Диетолог Павлюк: в чесноке очень много нужных антиоксидантов

Фото: iStock/Pawel Kacperek

Чеснок — настоящий суперфуд, признанный доказательной медициной. Несмотря на потенциальные риски при употреблении в сыром виде, чеснок обладает целым спектром полезных свойств.





Диетолог Наталья Павлюк в беседе с «Радио 1» заявила, что чеснок полезен, и в качестве доказательства этому есть исследования.



