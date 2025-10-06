Диетолог рассказал, как получить всю пользу чеснока без вреда для желудка
Диетолог Павлюк: в чесноке очень много нужных антиоксидантов
Чеснок — настоящий суперфуд, признанный доказательной медициной. Несмотря на потенциальные риски при употреблении в сыром виде, чеснок обладает целым спектром полезных свойств.
Диетолог Наталья Павлюк в беседе с «Радио 1» заявила, что чеснок полезен, и в качестве доказательства этому есть исследования.
- Для обмена веществ: он полезен для липидного обмена, для холестерина, а также в комплексе.
- Для иммунитета: если человек здоровый, то и для здоровья кишечника в том числе может быть полезен.
- Источник антиоксидантов: там есть вещества, которые выполняют определенную лечебную функцию в организме.