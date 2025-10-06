06 октября 2025, 17:36

Невролог Чудинская: антиоксиданты из тыквы и яблок замедляют старение нейронов

Фото: iStock/Philip Steury

Осенью для поддержания здоровья в рацион стоит включать сезонные овощи и фрукты. Об этом предупредила врач-невролог АО «Медицина» Галина Чудинская.





Она отметила, что в осеннем рационе обязательно должны присутствовать омега-3 жирные кислоты (рыба, семена льна, грецкие орехи), антиоксиданты (ягоды, тыква, яблоки, брокколи), витамины группы B и белок.





«В мякоти тыквы содержится карнитин, который снабжает организм энергией и стимулирует работу мозга. Кроме того, тыквенные семечки содержат много омега-3, которые также полезны для мозга. Более того, в яблоках и тыкве содержатся витамины группы В», — уточнила Чудинская в беседе с «Газетой.Ru».

«Механизм прост: после потребления продуктов с высоким гликемическим индексом глюкоза быстро всасывается в кровь, поджелудочная железа выделяет инсулин для ее усвоения. При предрасположенности к диабету уровень сахара может оставаться повышенным, что увеличивает нагрузку на сосуды, вызывает чувство усталости и набор веса», — пояснила Тананакина «Известиям».

