Россиянам рассказали о пользе тыквы и яблок
Невролог Чудинская: антиоксиданты из тыквы и яблок замедляют старение нейронов
Осенью для поддержания здоровья в рацион стоит включать сезонные овощи и фрукты. Об этом предупредила врач-невролог АО «Медицина» Галина Чудинская.
Она отметила, что в осеннем рационе обязательно должны присутствовать омега-3 жирные кислоты (рыба, семена льна, грецкие орехи), антиоксиданты (ягоды, тыква, яблоки, брокколи), витамины группы B и белок.
«В мякоти тыквы содержится карнитин, который снабжает организм энергией и стимулирует работу мозга. Кроме того, тыквенные семечки содержат много омега-3, которые также полезны для мозга. Более того, в яблоках и тыкве содержатся витамины группы В», — уточнила Чудинская в беседе с «Газетой.Ru».
По словам эксперта, больше всего витаминов содержится в цельнозерновых крупах, шпинате, брокколи, грибах и бобовых.
Тем временем врач-эндокринолог АО «Медицина», к.м.н. Наталия Тананакина предупредила, что сезонные овощи и фрукты могут нанести вред людям с нарушением углеводного обмена.
«Механизм прост: после потребления продуктов с высоким гликемическим индексом глюкоза быстро всасывается в кровь, поджелудочная железа выделяет инсулин для ее усвоения. При предрасположенности к диабету уровень сахара может оставаться повышенным, что увеличивает нагрузку на сосуды, вызывает чувство усталости и набор веса», — пояснила Тананакина «Известиям».Специалист уточнила, что осенью люди меньше двигаются, предпочитая остаться дома, вместо того чтобы пойти гулять, поэтому риск скачков сахара в крови увеличивается, а яблоки, морковь и тыква могут усиливать гликемическую нагрузку.
Тананакина призвала запекать тыкву и яблоки перед употреблением, контролировать порции, соблюдать питьевой режим и не исключать физическую активность.