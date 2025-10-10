Россия вошла в топ-5 стран с самой низкой стоимостью яиц
Россия заняла пятое место среди стран по дешевизне куриных яиц. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на открытые данные.
Согласно информации, десяток яиц в России в августе 2025 года стоил в среднем 82,1 рубля. Дешевле всего яйца обходятся покупателям в Индии — 63,9 рубля за десяток. В тройке лидеров также Иран (76,1 рубля) и Бангладеш (78,2 рубля), четвёртое место занял Пакистан (79,5 рубля).
Меньше 100 рублей за десяток яиц также платят жители Белоруссии и Ливии (по 88 рублей), Азербайджана (99,2 рубля) и Вьетнама (99,9 рубля). Во всех остальных странах стоимость выше этой отметки.
Самые дорогие яйца — в Швейцарии: за десяток куриных яиц там в среднем просят 514 рублей. В пятёрке самых дорогих стран также Исландия (455 рублей), Новая Зеландия (427,5 рубля), Люксембург (348 рублей) и Дания (344 рубля). Средняя мировая стоимость составляет 191,3 рубля.
Среди стран «Большой двадцатки» наиболее доступными цены, помимо России и Индии, оказались в Индонезии (105 рублей) и Китае (107 рублей). В то же время самые высокие цены в G20 зафиксированы в Австралии (311 рублей), США и Франции (по 299 рублей).
