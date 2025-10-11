Роспотребнадзор перечислил признаки некачественных продуктов
Роспотребнадзор выступил с важным предупреждением о возможных рисках при покупке некачественных овощей и фруктов. Информацию об этом опубликовало РИА Новости.
Специалисты ведомства рекомендуют избегать приобретения продуктов с определёнными признаками порчи. В этот перечень входят картофель с зелёными пятнами, морковь с различными пятнами на поверхности, яблоки со скользкой кожурой и увядшая зелень.
Для безопасной покупки плодоовощной продукции следует выбирать торговые точки, где соблюдаются все необходимые условия хранения. Это должны быть места с работающими холодильными камерами и отдельными лотками для разных видов продукции.
Особое внимание Роспотребнадзор уделяет правилам обработки продуктов перед употреблением. Все фрукты и овощи, особенно сухофрукты, необходимо тщательно мыть. При осмотре продукции важно обращать внимание на наличие плесени, признаков гниения, механических повреждений и следов химической обработки. Также насторожить должны необычная мягкость или чрезмерная упругость мякоти продукта.
