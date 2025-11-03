Диетолог перечислил пользу и опасность настоек из рябины

03 ноября 2025, 11:02

Диетолог Бобровский: опасность настойки из рябины в алкоголе

Фото: iStock/vubaz

Рябиновые настойки — известное народное средство. Специалисты утверждают, что они сохраняют полезные свойства ягоды, однако есть некоторые важные нюансы.





Диетолог Андрей Бобровский в беседе с «Радио 1» заявил, что опасность настоек в спирте, который добавляется в настойки.





«Такие напитки, как правило, настаивают на спирте или водке, поэтому язык не поворачивается назвать это полезным и улучшающим здоровье», — пояснил он.

«Рябина — это ценный дар осени, который при разумном употреблении может стать отличным подспорьем для здоровья. Главное — знать меру, учитывать противопоказания и выбирать те способы заготовки, которые подходят лично вам», — заключил Бобровский.