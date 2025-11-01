Диетолог рассказал про осеннюю ягоду, вызывающую множество споров

01 ноября 2025, 13:27

Диетолог Бобровский: ягоды рябины нужно употреблять в пищу после заморозков

Фото: iStock/Алексей Филатов

Гроздья ярко-красной рябины — неизменный символ русской осени. Но вокруг этих ягод всегда возникают споры: одни считают их несъедобными, другие с детства помнят их вкус с бабушкиного двора. Так можно ли есть рябину и в чём её польза?





Диетолог Андрей Бобровский в беседе с «Радио 1» заявил, что вопрос о съедобности ягод рябины часто вызывает дискуссии, но рябина — это не просто украшение парков и скверов, а полноценный пищевой продукт с богатой историей.





«Несомненно, современная нутрициология, диетология видит богатый состав витаминов и минералов у рябины, и лечебные ее свойства известны еще в нашей народной медицине — это и иммунитет, и улучшение пищеварения», — объяснил он.

«Как и в случае со многими другими ягодами, нужно дождаться первых заморозков, а потом собирать их и употреблять в пищу, поскольку горечь ягод немного уменьшается», — отметил Бобровский.