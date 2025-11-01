Диетолог рассказал про осеннюю ягоду, вызывающую множество споров
Диетолог Бобровский: ягоды рябины нужно употреблять в пищу после заморозков
Гроздья ярко-красной рябины — неизменный символ русской осени. Но вокруг этих ягод всегда возникают споры: одни считают их несъедобными, другие с детства помнят их вкус с бабушкиного двора. Так можно ли есть рябину и в чём её польза?
Диетолог Андрей Бобровский в беседе с «Радио 1» заявил, что вопрос о съедобности ягод рябины часто вызывает дискуссии, но рябина — это не просто украшение парков и скверов, а полноценный пищевой продукт с богатой историей.
«Несомненно, современная нутрициология, диетология видит богатый состав витаминов и минералов у рябины, и лечебные ее свойства известны еще в нашей народной медицине — это и иммунитет, и улучшение пищеварения», — объяснил он.
По словам эксперта, главная особенность свежих ягод — их горьковатый и терпкий вкус. Но это не причина от них отказываться, потому что весь секрет в сроках сбора.
«Как и в случае со многими другими ягодами, нужно дождаться первых заморозков, а потом собирать их и употреблять в пищу, поскольку горечь ягод немного уменьшается», — отметил Бобровский.
Он добавил, что помимо употребления в свежем виде, из рябины готовят варенье, компоты, сушат, замораживают или перетирают с сахаром и медом.