Диетолог раскрыла, как быстро похудеть к Новому году

30 октября 2025, 15:48

Диетолог Павлюк: Быстро похудеть к Новому году поможет DASH-диета

Фото: iStock/globalmoments

Средиземноморская и DASH-диета могут помочь быстро избавиться от лишнего веса к Новому году. Об этом рассказала врач-диетолог, терапевт Наталья Павлюк.





Она пояснила, что для похудения важно создать дефицит калорий с помощью ограничений в питании. Так, женщинам стоит употреблять порядка 1 300–1 500 калорий в день, а мужчинам — 1 800–2 000.





«Поэтому желательно переходить именно на правильное питание и стараться придерживаться его постоянно. Идеальны в этом плане средиземноморская и DASH-диета. Они предполагают, что каждый день нужно есть много овощей и фруктов — примерно от 300 до 500 граммов», — отметила Павлюк в беседе с «Москвой 24».

«Клетчатка в тыкве работает как щетка, но мягкая. Если вы знакомы с проблемой «стула раз в три дня» — супчик может стать другом. А еще тыквенный суп достаточно легкий. 100 граммов — это 25–35 ккал. Для тех, кто считает калории, — подарок», — отметила диетолог.