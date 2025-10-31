Долгое лежание на кровати по утрам может привести к ожирению и болям в суставах
Долгое лежание по утрам может привести к ожирению, болям в суставах и нарушению когнитивных функций. Об этом предупредили врачи в беседе с Telegram-каналом SHOT.
Специалисты объяснили, что отсутствие движения снижает скорость метаболизма, что со временем повышает риск набора веса. Также из-за недостаточной активности страдает кровоток в конечностях, что может вызывать онемение, отёки, тяжесть и боли в спине и суставах. Кроме того, мозг дольше выходит из состояния полусна, появляются заторможенность и снижение внимания.
Врачи уточнили, что короткая пауза в 2–3 минуты после будильника не вредна, но затем полезно сделать небольшую растяжку и несколько глубоких вдохов, чтобы активизировать организм и подготовиться к дню.
