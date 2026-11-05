Диетолог предупредил об опасности бесконтрольного приёма витаминов

05 ноября 2026, 18:03

Диетолог Пристанский: передозировка витаминами может привести к гепатиту

Фото: istockphoto/ona titova

Повсеместная реклама витаминов и постоянные напоминания о важности поддержания их уровня создают иллюзию, что в красочных баночках содержится чуть ли не панацея от всех болезней. Доступность в аптеках и огромный выбор на любой вкус и бюджет позволяют многим начинать принимать их бесконтрольно, без консультаций с врачом — так сказать, на всякий случай. Почему это опасно, особенно в холодное время года?





Диетолог-нутрициолог Роман Пристанский в беседе с «Радио 1» отметил, что тема витаминов обостряется осенью и зимой вовсе не из-за физиологической потребности.





«Это достаточно старый маркетинг о том, что ранней весной либо поздней осенью, в периоды всплеска респираторных заболеваний, повышают дозу витаминов для того, чтобы чувствовать себя более комфортно. Якобы это может нам помочь — хороший классический маркетинг, который работает до сих пор», — сказал он.

«При должном желании можно передозировать всем, чем угодно, даже водой. То есть бесконтрольное потребление любых витаминов в высоких дозировках, в особенности, когда человек сам себе придумывает необходимое количество для потребления, это, конечно, всегда вредно», — объяснил Пристанский.

«На любой банке с витаминами и БАДами написано, что они не являются лекарственным средством, а по ТРТС-22 производитель обязан указать: перед употреблением проконсультируйтесь с врачом. Дозировки в БАДах рассчитаны по адекватному уровню потребления и жёстко регламентированы», — напомнил диетолог.