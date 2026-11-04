«Согреться и не сорваться»: Диетолог рассказала, как избавиться от тяги к сладкому во время холодов

04 ноября 2026, 12:58

Диетолог Павлюк: вместо сладкого в холода ешьте сухофрукты

Фото: istockphoto/jenifoto

За окном серо и слякотно, световой день стремительно сокращается, а единственным источником радости все чаще кажется кусок торта или тарелка наваристого супа. Знакомо? Осенняя тяга к калорийной еде — это не начало расстройства пищевого поведения, а естественная реакция организма, который пытается запастись энергией и «утеплить» себя перед лицом надвигающихся морозов.





Диетолог Наталья Павлюк в беседе с «Радио 1» посоветовала в осенний рацион включить сезонные фрукты и сухофрукты, которые могут заменить сладости.





«Сейчас как раз сезон грецких орехов, мандаринов, которые можно использовать как витамин C. Те же самые киви. А если есть потребность в сладком, то подойдет чернослив, абрикосы — их следует промыть и замочить. Лучше есть их в небольшом количестве, 10–20 граммов. Это все будет прекрасной альтернативой десерту во время холодов», — сказала она.

«В том числе с оливковым маслом, чтобы оно всё было тёплое и горячеватое. Должно быть чуть поменьше сырых холодных продуктов. Еще следует употреблять больше мяса», — отметила диетолог.