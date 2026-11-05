Подмосковный врач объяснил, почему не стоит принимать витамины на всякий случай

05 ноября 2026, 14:02

Врач Суворов: приём витамина С не гарантирует защиту от простуды

оригинал Фото: Министерство здравоохранения Московской области

Здоровым людям с полноценным рационом обычно не нужны витаминные добавки из-за наступления холодов. Бесконтрольный приём таких средств способен навредить, предупредил заведующий первым поликлиническим отделением Люберецкой больницы Николай Суворов. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Московской области.







По словам специалиста, при разнообразном питании организм получает необходимые вещества из еды круглый год. Если врач выявит дефицит, он определит, нужен ли пациенту препарат, и подберёт дозировку с учётом результатов анализов.



Витамины D и С участвуют в работе иммунной системы. Первый необходим для костей и мышц, второй помогает организму вырабатывать коллаген. Однако их избыток отрицательно влияет на здоровье. Так, при передозировке витамина D могут появиться тошнота, рвота и сильная усталость. Суворов подчеркнул, что приём витамина С не гарантирует защиту от простуды. Доказательств того, что добавка помогает вылечить ОРВИ, тоже нет.



Признаками нехватки витаминов иногда становятся ломкость ногтей и волос. При этом такие симптомы не позволяют самостоятельно установить причину. Врач оценит жалобы и решит, нужны ли обследование и анализы.



В сезон простуд специалист рекомендует есть больше овощей и фруктов, получать достаточно белка и соблюдать режим сна. Для общего здоровья важны физическая активность и прогулки.