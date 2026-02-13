«Серьезным последствиям»: Диетолог предупредила, чем опасно переедание блинов в масленичную неделю

13 февраля 2026, 11:15

Диетолог Дианова: переедание блинов приведет к панкреатиту

Фото: iStock/Pretti

Масленичная неделя — одна из любимых у россиян. Главным блюдом на завтрак, обед и ужин становятся блины. Однако диетологи предупреждают, что при избытке они могут сыграть плохую шутку с фигурой и здоровьем.





Врач-гастроэнтеролог первой категории, диетолог, психолог пищевого поведения Нурия Дианова в беседе с «Радио 1» рассказала, сколько блинов в день можно съесть без вреда здоровью.





«Вы можете съесть их как на завтрак, так на обед или на ужин. Для мужчин — три штуки, для женщин достаточно двух. С учетом того, что там будет полезная начинка из фруктов или белка», — сказала диетолог.

«Ну, делаем все разнообразно. Не надо есть с утра до вечера блины, лучше по одному разу в течение всей недели, и каждый раз менять белковую начинку. Иначе вам придется спасать поджелудочную. Избыточность приводит к проблемам с желчным пузырём и серьёзным последствиям», — предупредила эксперт.