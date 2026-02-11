Россиянам напомнили о предстоящих трех выходных подряд

11 февраля 2026, 19:25

Фото: iStock/Chainarong Prasertthai

День защитника Отечества в 2026 году выпадает на понедельник, поэтому россиян ждут трехдневные выходные. Об этом напомнила доцент кафедры гражданско-правовых дисциплин РЭУ имени Г.В. Плеханова, кандидат юридических наук Наталья Свечникова.





Так, по ее словам, выходными при стандартном пятидневном графике будут 21, 22 и 23 февраля. Статус Дня защитника Отечества как нерабочего праздничного дня закреплён в ТК РФ.





«После праздничного понедельника рабочая неделя стартует со вторника, 24 февраля, и длится до пятницы 27-го включительно, а 28 февраля снова выходной», — пояснила Свечникова в разговоре с RT.