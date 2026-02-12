«Зависит от состава»: Гастроэнтеролог рассказала, сколько блинов в день можно съедать

12 февраля 2026, 16:53

Гастроэнтеролог Кашух: За раз можно съедать не более трех блинов

Фото: iStock/NataliPopova

За один прием пищи без отрицательных последствий для здоровья можно съесть не более трех блинов. Об этом рассказала гастроэнтеролог, эксперт лаборатории «Гемотест» Екатерина Кашух.





По ее словам, для здорового взрослого человека без лишнего веса два за один прием пищи можно съесть три блина, а детям — не более двух. Однако многое зависит от состава блинчика. Решающим фактором является плотность и калорийность продукта.





«Тонкий кружевной блин на кефире, похожий на салфетку, и толстый дрожжевой блин на молоке — это блюда с разной энергетической ценностью. Если первых можно съесть три — четыре без особого ущерба для самочувствия, то вторых и два может оказаться многовато», — рассказала Кашух в разговоре с RT.