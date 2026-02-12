«Зависит от состава»: Гастроэнтеролог рассказала, сколько блинов в день можно съедать
Гастроэнтеролог Кашух: За раз можно съедать не более трех блинов
За один прием пищи без отрицательных последствий для здоровья можно съесть не более трех блинов. Об этом рассказала гастроэнтеролог, эксперт лаборатории «Гемотест» Екатерина Кашух.
По ее словам, для здорового взрослого человека без лишнего веса два за один прием пищи можно съесть три блина, а детям — не более двух. Однако многое зависит от состава блинчика. Решающим фактором является плотность и калорийность продукта.
«Тонкий кружевной блин на кефире, похожий на салфетку, и толстый дрожжевой блин на молоке — это блюда с разной энергетической ценностью. Если первых можно съесть три — четыре без особого ущерба для самочувствия, то вторых и два может оказаться многовато», — рассказала Кашух в разговоре с RT.
Она добавила, что блины с мясом, творогом или рыбой перевариваются медленно и надолго сохраняют чувство сытости. Они могут быть полноценным самостоятельным блюдом. Однако после блинов со сгущёнкой, вареньем или сладкими сиропами быстро возвращается чувство голода.
Кашух добавила, что после употребления блинов в норме должно остаться чувство приятной сытости, а не сильного переедания.