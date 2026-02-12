В Подмосковье к Масленице откроют 48 ярмарок в 26 округах региона
С 16 по 22 февраля в Подмосковье пройдут масленичные ярмарки. Организаторы откроют 48 торговых площадок в 26 муниципалитетах региона. На них приедут фермеры и производители сельхозпродукции со всей области. Об этом сообщили в подмосковном Минсельхозе.
Жители смогут купить свежие овощи и фрукты, мясную и молочную продукцию, яйца, мёд, домашнюю выпечку и традиционные блины с разными начинками. На многих площадках проведут народные гуляния, выступления творческих коллективов, кулинарные мастер-классы и оформят праздничные фотозоны.
До конца февраля в регионе планируют провести всего 115 ярмарок. Организаторы хотят сделать качественные продукты доступными для жителей как в будни, так и в выходные.
Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области приглашает жителей и гостей региона посетить ярмарки, почувствовать атмосферу праздника, попробовать угощения и познакомиться с местными производителями.
Узнать адреса площадок, даты и время работы можно на интерактивной карте портала «Мой АПК».
