В Подмосковье к Масленице откроют 48 ярмарок в 26 округах региона

12 февраля 2026, 17:01

оригинал Фото: Медиасток.РФ

С 16 по 22 февраля в Подмосковье пройдут масленичные ярмарки. Организаторы откроют 48 торговых площадок в 26 муниципалитетах региона. На них приедут фермеры и производители сельхозпродукции со всей области. Об этом сообщили в подмосковном Минсельхозе.