Диетолог предупредила, какие продукты опасно употреблять летом

11 июня 2025, 11:26

Диетолог Мойсенко: летом лучше отказаться от свинины и соленостей

Фото: iStock/Plateresca

Летом, как правило, организм перестраивается и работает по-другому, требуя легкости и простоты в питании.





Кандидат медицинских наук, диетолог, врач превентивной и интегративной медицины Римма Мойсенко в беседе с «Радио 1» заявила, что в жаркую пору лучше употреблять в пищу легкий белок.





«Это может быть индейка, курица, морепродукты, рыба. Такой белок хорошо усваивается и расщепляется в организме в сочетании с овощами. Если мы говорим о тяжелых белковых продуктах, например, о шашлыках, то можно позволить это один раз в неделю», — сказала эксперт.

«Снижается наш иммунный ответ, и идет манифестация различных заболеваний. В летний период времени манифестация вирусных заболеваний, бактериальной флоры особенно актуальны», — объяснила врач.

«Замечаются отеки, поднимается уровень артериального давления, люди себя плохо чувствуют», — отметила Мойсенко.