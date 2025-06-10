Диетолог раскрыла, как правильно выбирать и употреблять летние ягоды
Диетолог Королёва: ягоды, созревшие в естественных условиях, самые полезные
Кандидат медицинских наук, специалист в области диетологии и директор клиники эстетической медицины Маргарита Королёва в программе «ПРОпитание» на «Радио 1» объяснила, чем полезны сезонные ягоды и фрукты, а также на что обращать внимание при их выборе.
«Для здорового человека, кишечник которого хорошо переваривает и усваивает пищу, полезны все ягоды и фрукты, выращенные в естественных условиях без химикатов. Нужно употреблять те, что богаты биофлавоноидами, витаминами и минералами», — отметила Королёва.Эксперт советует проверять документы о происхождении продукции, поскольку некоторые ягоды могут дозревать с помощью химических веществ. Кроме того, Маргарита рассказала, как по внешнему виду определить, вкусная ли ягода.
«Я бы сказала так: самые красивые, самые нарядные оказались безвкусными, а вот более мелкие — они как раз наполнены природной сладостью, в естественных условиях созревшие», — пояснила диетолог.Королёва напомнила, что некоторым людям ягоды противопоказаны не только из-за аллергии, но и из-за скрытой непереносимости.
«Имунная система не все ягоды принимает и отчасти вопреки ягоде формирует имунные комплексы и тем самым поддерживает аутоиммунного характера процессы или запускает их, поэтому обязательно надо следить за своим здоровьем, за своим организмом и делать диагностические тесты, чтобы узнать, можно ли есть те или ягоды», — подчеркнула она.Диетолог рассказала, в каких количествах есть ягоды без вреда. Специалист рекомендует умеренное потребление между основными приемами пищи. Не стоит заменять ягодами и фруктами полноценные приемы пищи.
«Употреблять по две горстки ягод, желательно разных видов, чтобы получить больше витаминов», — сказала Королёва.
При этом люди с лишним весом могут использовать ягодный сезон для лёгкого похудения. Детям до двух лет следует вводить ягоды в рацион осторожно, наблюдая за реакцией. Если аллергии нет, можно постепенно увеличивать порции, добавляя ягоды в каши, салаты, смузи и так далее.