Косметолог предупредила об опасности просроченной косметики
Косметолог Вертиева: просроченная косметика может вызвать высыпания и шелушения
Просроченная косметика может вызвать аллергию, а также спровоцировать появление кожных заболеваний. Об этом предупредила врач-дерматолог, онкодерматолог, косметолог Екатерина Вертиева.
По словам специалиста, химические вещества в просроченной косметике меняют структуру и становятся опасными для наружного слоя кожи. Это может вызвать зуд, высыпания, шелушения и покраснения.
«Кроме того, просроченная косметика способна обострить течение хронических кожных заболеваний — экземы, перорального или себорейного дерматита», — отметила Вертиева в беседе с «Москвой 24».
Она подчеркнула, что уходовая косметика глубоко проникает в кожу и может нанести даже больший вред, чем декоративная.
В свою очередь врач-косметолог, нутрициолог Дарья Тесленко рассказала «Вечерней Москве», что состояние кожи можно улучшить с помощью питания.
«Важно не просто подобрать оптимальные для кожи процедуры, но и корректировать питание, подбирать добавки и БАДы на основе анализов, обеспечивать телу хотя бы минимальную спортивную нагрузку и встраивать полезные привычки в свой привычный образ жизни», — уточнила косметолог.
Для сохранения здоровья кожи специалист посоветовала включить в свой рацион овощи, фрукты, цельнозерновые продукты, любую зелень и салаты, а также продукты с высоким содержанием фитоэстрогенов, например, чечевицу и семена льна.
Кроме того, Тесленко призвала есть жирную рыбу, индейку, говядину, сыры и масло. Эти продукты содержат витамин D, кальций и белок. При этом авокадо, орехи и шпинат обеспечат стабильность работы гормонального фона и насытят организм необходимыми микроэлементами.