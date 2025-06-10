Косметолог предупредила об опасности просроченной косметики

10 июня 2025, 12:19

Косметолог Вертиева: просроченная косметика может вызвать высыпания и шелушения

Фото: iStock/fizkes

Просроченная косметика может вызвать аллергию, а также спровоцировать появление кожных заболеваний. Об этом предупредила врач-дерматолог, онкодерматолог, косметолог Екатерина Вертиева.





По словам специалиста, химические вещества в просроченной косметике меняют структуру и становятся опасными для наружного слоя кожи. Это может вызвать зуд, высыпания, шелушения и покраснения.





«Кроме того, просроченная косметика способна обострить течение хронических кожных заболеваний — экземы, перорального или себорейного дерматита», — отметила Вертиева в беседе с «Москвой 24».

«Важно не просто подобрать оптимальные для кожи процедуры, но и корректировать питание, подбирать добавки и БАДы на основе анализов, обеспечивать телу хотя бы минимальную спортивную нагрузку и встраивать полезные привычки в свой привычный образ жизни», — уточнила косметолог.