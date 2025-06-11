Диетолог рассказала, как есть мороженое без вреда для здоровья

11 июня 2025, 09:44

Диетолог Дюваль: мороженое может навредить сердцу

Фото: istockphoto / ahirao_photo

10 июня во многих странах мира отмечают неофициальный, но любимый миллионами праздник — День мороженого. Дата приурочена к историческому событию: именно в этот день в 1786 году в США впервые начались массовые продажи замороженного десерта. О том, как правильно употреблять мороженое, чтобы не навредить организму, в эфире «Радио 1» рассказала врач-диетолог Анжелика Дюваль.







«Мы видим сейчас большое количество мороженого, но хочется о чем предупредить: обязательно смотреть состав мороженого и выбирать те варианты, где максимальное количество натуральных элементлов, нет химикатов, избегать красителей, вкусовых добавок», — подчеркнула специалист.