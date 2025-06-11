Диетолог рассказала, как есть мороженое без вреда для здоровья
Диетолог Дюваль: мороженое может навредить сердцу
10 июня во многих странах мира отмечают неофициальный, но любимый миллионами праздник — День мороженого. Дата приурочена к историческому событию: именно в этот день в 1786 году в США впервые начались массовые продажи замороженного десерта. О том, как правильно употреблять мороженое, чтобы не навредить организму, в эфире «Радио 1» рассказала врач-диетолог Анжелика Дюваль.
«Мы видим сейчас большое количество мороженого, но хочется о чем предупредить: обязательно смотреть состав мороженого и выбирать те варианты, где максимальное количество натуральных элементлов, нет химикатов, избегать красителей, вкусовых добавок», — подчеркнула специалист.По словам Дюваль, оптимально употреблять мороженое 1–2 раза в неделю. Несмотря на его популярность, продукт остаётся калорийным и может перегрузить сердечно-сосудистую систему из-за высокого содержания жиров.
Тем, кто всё же не готов ограничиться редкими порциями, диетолог советует соблюдать меры предосторожности. В частности, она не рекомендует есть мороженое на открытом воздухе — особенно рядом с детскими площадками, остановками и проезжей частью. Существуют риски заражения инфекциями, которые могут попасть в продукт из воздуха.
Также врач рекомендует есть мороженое в первой половине дня — так калории быстрее переработаются организмом. Кроме того, по словам врача, продукт способен приносить и неожиданную пользу: мороженое может облегчить состояние при фолликулярной ангине.