Диетолог предупредила о неправильном употреблении популярной ягоды
Диетолог Соломатина: шиповник нельзя заваривать кипятком
Шиповник — ценнейший натуральный продукт, у которого множество применений для лечения и укрепления иммунитета. В межсезонье эта ягода особенно актуальна.
Врач-диетолог, кандидат медицинских наук Елена Соломатина в беседе с «Радио 1» заявила, что шиповник является богатейшим источником витаминов.
«В нем и витамин С, и другие необходимые вещества. Шиповник может долго храниться в сухом виде, и мы можем его использовать как настои, однако часть витаминов при термической обработке уничтожается», — сказала она.
Эксперт предупредила, что шиповник необходимо правильно заваривать — не заливать кипятком, потому что витамин С, находящийся внутри ягоды, разрушится и не принесет пользы организму.
«Лучше есть сезонные ягоды или замораживать их, тогда они сохраняют практически 100% свою пользу. Можно делать морсы, но, например, в варенье тоже витамины разрушаются, к тому же еще добавляется сахар», — объяснила Соломатина.
Она добавила, что у каждой ягоды своя специализация: бруснику и клубнику можно хранить в холодильнике без сахара. Там есть природная бензойная кислота, которая обычно используется при упаковывании консервов.