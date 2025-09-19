Диетолог предупредила о неправильном употреблении популярной ягоды

19 сентября 2025, 16:46

Диетолог Соломатина: шиповник нельзя заваривать кипятком

Фото: istockphoto/Madeleine_Steinbach

Шиповник — ценнейший натуральный продукт, у которого множество применений для лечения и укрепления иммунитета. В межсезонье эта ягода особенно актуальна.





Врач-диетолог, кандидат медицинских наук Елена Соломатина в беседе с «Радио 1» заявила, что шиповник является богатейшим источником витаминов.





«В нем и витамин С, и другие необходимые вещества. Шиповник может долго храниться в сухом виде, и мы можем его использовать как настои, однако часть витаминов при термической обработке уничтожается», — сказала она.

«Лучше есть сезонные ягоды или замораживать их, тогда они сохраняют практически 100% свою пользу. Можно делать морсы, но, например, в варенье тоже витамины разрушаются, к тому же еще добавляется сахар», — объяснила Соломатина.