Диетолог рассказала, как правильно питаться на работе в офисе

18 сентября 2025, 17:51

Диетолог Говорушко: на работе в офисе важно не копить голод

Фото: iStock/zorandimzr

Сидячий образ жизни приводит к снижению метаболизма, набору лишнего веса и проблемам с сердечно-сосудистой системой. Офисные работники и люди с низкой физической активностью особенно подвержены этим рискам. Однако правильное питание помогает поддерживать здоровье и контролировать вес, снижая негативные последствия малоподвижного образа жизни.





Диетолог Виктория Говорушко в беседе с «Радио 1» заявила, что питание — это немаловажный фактор в нашей жизни, и даже в офисе следует уделять этому внимание.





«Перед выездом на работу желательно завтракать, потому что это запустит метаболизм, пробудит нас ото сна, поспособствует выработке инсулина. После правильного завтрака можно почувствовать прилив сил, энергии», — сказала она.

«Так мы поедем на работу пробужденные и не такие раздраженные, потому что вкусная еда имеет свойство успокаивать. Но есть штука плохая — сладкий завтрак, например, круассан или печенька с кофе. Такой прием пищи сильно поднимет глюкозу в крови, снизит работоспособность и отнимет энергию», — объяснила диетолог.

«Причем в ход обычно идут сладости, потому что в длительном интервале между приемами пищи падает глюкоза. Начинается кзааться, что мозг перестал работать и голова кружится», — подчеркнула Говорушко.