Диетолог предупредила об опасности жевательной резинки

23 сентября 2025, 18:33

Диетолог Павлюк: жвачка может разрушить эмаль зубов

Фото: istockphoto/Piotr Wytrazek

Многие люди сегодня ни дня не обходятся без жевательной резинки. Употребляют ее для того, чтобы освежить дыхание и перебить аппетит.





Диетолог Наталья Павлюк в беседе с «Радио 1» предупредила, что жевательная резинка полезна далеко не всегда, и главная опасность кроется в злоупотреблении. Например, если жевать ее целый день, можно нанести серьезный удар по зубной эмали.





«Организм начинает воспринимать жвачку как еду и выделять пищеварительные ферменты. Если это делать постоянно, то, конечно же, с зубной эмалью могут начаться проблемы», — пояснила она.

«У некоторых людей бывает аллергия на ароматизаторы, красители», — сказала Павлюк.