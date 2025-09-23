Диетолог предупредила об опасности жевательной резинки
Диетолог Павлюк: жвачка может разрушить эмаль зубов
Многие люди сегодня ни дня не обходятся без жевательной резинки. Употребляют ее для того, чтобы освежить дыхание и перебить аппетит.
Диетолог Наталья Павлюк в беседе с «Радио 1» предупредила, что жевательная резинка полезна далеко не всегда, и главная опасность кроется в злоупотреблении. Например, если жевать ее целый день, можно нанести серьезный удар по зубной эмали.
«Организм начинает воспринимать жвачку как еду и выделять пищеварительные ферменты. Если это делать постоянно, то, конечно же, с зубной эмалью могут начаться проблемы», — пояснила она.
По ее словам, даже «безопасная» жвачка без сахара может стать причиной проблем из-за возможных индивидуальных реакций.
«У некоторых людей бывает аллергия на ароматизаторы, красители», — сказала Павлюк.
Она добавила, что данных о прямой связи жевательной резинки с гастритами нет, и привычки жевать постоянно до конца не изучены. Чтобы жевательная резинка не превратилась в фактор риска, нужно использовать ее в умеренных количествах: 1-2 раза в день, заключила специалист.