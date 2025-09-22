Россиянам посоветовали пройти медобследование в преддверии сезона простуд
Терапевт Мустакимова: обследование организма необходимо делать ежегодно
В преддверии сезона простуд важно сделать полный чекап организма. Такой совет дала врач-терапевт, кардиолог, диетолог Алина Мустакимова.
По её словам, здоровым людям следует проходить профилактическое обследование один раз в год. Лучше всего это делать в начале осени в качестве подготовки к сезону простуд.
«Таким образом врач сможет выявить скрытые хронические воспаления, дефицит витаминов, железа, белка, что критически важно для иммунитета. Нужно своевременно провести профилактику, а также оценить риски и предотвратить обострение», — пояснила Мустакимова в разговоре с «Вечерней Москвой».
Врач отметила, что сокращение светового дня, похолодание и работа после летнего отпуска могут привести к упадку сил, апатии и плохому настроению.
Мустакимова посоветовала перед комплексным медицинским обследованием посетить терапевта, который оценит общее состояние организма и выяснит, нет ли у пациента хронических заболеваний дыхательных путей.
В свою очередь врач-эксперт лаборатории «Гемотест» Ольга Уланкина рассказала RT, что эффективно защититься осенью от ОРВИ можно с помощью комплексного подхода к профилактике.
«Первая линия обороны — укрепление местного иммунитета слизистых оболочек. Важно поддерживать оптимальную влажность воздуха в помещениях. Если у вас нет специальных электрических увлажнителей, можно развешивать влажную ткань на батареях или попросту брызгать в воздух водой из пульверизатора», — отметила врач.Она также призвала включать в рацион продукты, богатые цинком, селеном и витамином С и D, заниматься спортом, больше гулять на свежем воздухе, избегать переутомления и соблюдать гигиену.