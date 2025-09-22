Россиянам посоветовали пройти медобследование в преддверии сезона простуд

22 сентября 2025, 21:01

Терапевт Мустакимова: обследование организма необходимо делать ежегодно

Фото: iStock/demaerre

В преддверии сезона простуд важно сделать полный чекап организма. Такой совет дала врач-терапевт, кардиолог, диетолог Алина Мустакимова.





По её словам, здоровым людям следует проходить профилактическое обследование один раз в год. Лучше всего это делать в начале осени в качестве подготовки к сезону простуд.





«Таким образом врач сможет выявить скрытые хронические воспаления, дефицит витаминов, железа, белка, что критически важно для иммунитета. Нужно своевременно провести профилактику, а также оценить риски и предотвратить обострение», — пояснила Мустакимова в разговоре с «Вечерней Москвой».

«Первая линия обороны — укрепление местного иммунитета слизистых оболочек. Важно поддерживать оптимальную влажность воздуха в помещениях. Если у вас нет специальных электрических увлажнителей, можно развешивать влажную ткань на батареях или попросту брызгать в воздух водой из пульверизатора», — отметила врач.

