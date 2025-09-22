Врач раскрыла, кому необходимы вечерние перекусы

22 сентября 2025, 09:28

Врач Кашух: Ночной перекус необходим при диабете 1-го типа и высоких нагрузках

Фото: iStock/zsv3207

Ночные перекусы необходимо делать людям с диабетом 1-го типа и спортсменам. Об этом рассказала гастроэнтеролог, врач-эксперт лаборатории «Гемотест» Екатерина Кашух.





Она предупредила, что поздний приём пищи часто оборачивается тяжестью и изжогой. В состоянии сна замедляется работа пищеварительной системы, и если в вечернее время потреблять слишком много калорий, это может привести к накоплению жира. В результате возрастает риск развития ожирения, диабета, гипертонии и сердечно-сосудистых заболеваний.





«Бывают ситуации, когда поесть перед сном необходимо. Например, у людей с сахарным диабетом 1-го типа или некоторыми эндокринными нарушениями ночью может возникать опасное снижение уровня сахара в крови. В таких случаях лёгкий перекус перед сном помогает избегать гипогликемии и поддерживать стабильное состояние», — отметила Кашух в разговоре с Life.ru.