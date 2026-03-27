Диетолог раскрыла, как получить суточную норму витамина D без таблеток
Диетолог Мойсенко: суточную норму витамина D можно получить из рыбьего жира
Рост продаж витамина D в аптеках (более 5 млрд руб. за зиму) свидетельствует о том, что большинство россиян выбирают лекарственную форму для восполнения дефицита. Однако вопрос о натуральных источниках остается открытым. Можно ли получить необходимую дозу «солнечного витамина» из еды и почему для жителей северных широт это практически невозможно?
Врач-диетолог Римма Мойсенко в беседе с «Радио 1» заявила, что теоретически витамин D можно получить из пищи, но на практике объемы потребления оказываются гигантскими.
«Самым дорогим, золотым продуктом, наверное, должен быть дикий лосось. В 100 его граммах находится суточная доза витамина D3. Если это фермерский лосось, который в садках выращивается, то там от 300 до 800 граммов витамина D», — сказала она.
Однако для большинства граждан такой вариант является труднодоступным. Альтернативы выглядят еще менее реалистичными.
«Это может быть 8 стаканов молока, либо 2 килограмма сыра, либо 40 куриных желтков, в которых содержится суточная норма витамина», — перечислила эксперт.
Учитывая сложность получения витамина из обычных продуктов, а также тот факт, что многие заболевания ЖКТ препятствуют его усвоению (дискинезия желчевыводящих путей, желчнокаменная болезнь, нарушение микробиома), диетолог посоветовала вернуться к проверенному временем источнику.
«Я думаю, что люди должны ориентироваться именно на рыбий жир, в двух ложках которого — суточная норма. Это самая доступная позиция, которая могла бы помочь удерживать витамин D3 на хорошем уровне», — резюмировала Римма Мойсенко.
Она напомнила, что синтезу витамина в организме мешают не только отсутствие ультрафиолета (актуально для большей части территории России зимой), но и внутренние препятствия. Даже если человек потребляет дорогую рыбу или принимает солнечные ванны, заболевания желудочно-кишечного тракта могут свести эти усилия к нулю. Поэтому, по мнению эксперта, в условиях современного ритма жизни и климатических особенностей, грамотный прием добавок (в паре с витамином К2) является более надежной стратегией, чем попытки «наесть» дефицит сыром или желтками.