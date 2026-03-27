Диетолог раскрыла, как получить суточную норму витамина D без таблеток

27 марта 2026, 11:53

Диетолог Мойсенко: суточную норму витамина D можно получить из рыбьего жира

Рост продаж витамина D в аптеках (более 5 млрд руб. за зиму) свидетельствует о том, что большинство россиян выбирают лекарственную форму для восполнения дефицита. Однако вопрос о натуральных источниках остается открытым. Можно ли получить необходимую дозу «солнечного витамина» из еды и почему для жителей северных широт это практически невозможно?





Врач-диетолог Римма Мойсенко в беседе с «Радио 1» заявила, что теоретически витамин D можно получить из пищи, но на практике объемы потребления оказываются гигантскими.





«Самым дорогим, золотым продуктом, наверное, должен быть дикий лосось. В 100 его граммах находится суточная доза витамина D3. Если это фермерский лосось, который в садках выращивается, то там от 300 до 800 граммов витамина D», — сказала она.

«Это может быть 8 стаканов молока, либо 2 килограмма сыра, либо 40 куриных желтков, в которых содержится суточная норма витамина», — перечислила эксперт.

«Я думаю, что люди должны ориентироваться именно на рыбий жир, в двух ложках которого — суточная норма. Это самая доступная позиция, которая могла бы помочь удерживать витамин D3 на хорошем уровне», — резюмировала Римма Мойсенко.