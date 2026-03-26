«Ягоды, сладости и какао»: Диетолог назвал продукты, улучшающие настроение
Диетолог Гинзбург: сладости, ягоды и орехи помогают улучшить настроение
От рациона питания зависит не только здоровье, но и настроение. Некоторые продукты могут повысить количество гормона радости в организме. Об этом рассказал диетолог Михаил Гинзбург.
Так, по его словам, любые сладости улучшают психоэмоциональное состояние. Также улучшают настроение ягоды.
«В ягодах много веществ, которые обладают противовоспалительным действием. Они благоприятно влияют на состояние сосудов, улучшают общее состояние человека и, как следствие, настроение», — отметил Гинзбург в разговоре с «Вечерней Москвой».
Эксперт добавил, что орехи позволяют контролировать тревожность из-за содержания большого количества омега-3 жирных кислот. А сухофрукты обладают большим количеством флавоноидов. Кроме того, выработку гормона радости стимулируют какао и пряности.
Все эти продукты действительно способны улучшить настроение лучше, заключил Гинзбург.