Достижения.рф

Диетолог назвала напитки, которые помогут повысить работоспособность и снизить стресс

Фото: iStock/Fudio

Взбодриться и повысить работоспособность помимо кофе помогут чай мате и какао. Об этом рассказала врач-диетолог, кандидат медицинских наук Дарья Русакова.



По ее словам, какао, приготовленное из натурального порошка, содержит флаванолы, улучшающие кровоснабжение мозга. Напиток способствует выработке дофамина, из-за чего повышаются настроение и работоспособность.

«Еще поддержать в течение рабочего дня способен чай мате. Он содержит матеин, теобромин и теофиллин — биоактивные соединения, стимулирующие центральную нервную систему. Благодаря им напиток оказывает мягкое тонизирующее действие, а также помогает выдерживать физические и эмоциональные нагрузки», — отметила Русакова в беседе с Москвой 24.
Диетолог призвала обратить внимание на напитки с добавлением женьшеня, поскольку растение богато биологически активными веществами, поэтому улучшает память и концентрацию, а также снижает уровень стресса.

Однако ключевым элементом для поддержания когнитивных функций является обычная чистая вода, дефицит которой приводит к снижению работоспособности, ухудшению памяти и концентрации, заключила Русакова.
Элина Позднякова

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0