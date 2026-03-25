Диетолог назвала напитки, которые помогут повысить работоспособность и снизить стресс
Взбодриться и повысить работоспособность помимо кофе помогут чай мате и какао. Об этом рассказала врач-диетолог, кандидат медицинских наук Дарья Русакова.
По ее словам, какао, приготовленное из натурального порошка, содержит флаванолы, улучшающие кровоснабжение мозга. Напиток способствует выработке дофамина, из-за чего повышаются настроение и работоспособность.
«Еще поддержать в течение рабочего дня способен чай мате. Он содержит матеин, теобромин и теофиллин — биоактивные соединения, стимулирующие центральную нервную систему. Благодаря им напиток оказывает мягкое тонизирующее действие, а также помогает выдерживать физические и эмоциональные нагрузки», — отметила Русакова в беседе с Москвой 24.Диетолог призвала обратить внимание на напитки с добавлением женьшеня, поскольку растение богато биологически активными веществами, поэтому улучшает память и концентрацию, а также снижает уровень стресса.
Однако ключевым элементом для поддержания когнитивных функций является обычная чистая вода, дефицит которой приводит к снижению работоспособности, ухудшению памяти и концентрации, заключила Русакова.