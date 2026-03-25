Диетолог назвала напитки, которые помогут повысить работоспособность и снизить стресс

25 марта 2026, 13:06

Диетолог Русакова: какао и чай мате помогут повысить работоспособность

Взбодриться и повысить работоспособность помимо кофе помогут чай мате и какао. Об этом рассказала врач-диетолог, кандидат медицинских наук Дарья Русакова.





По ее словам, какао, приготовленное из натурального порошка, содержит флаванолы, улучшающие кровоснабжение мозга. Напиток способствует выработке дофамина, из-за чего повышаются настроение и работоспособность.





«Еще поддержать в течение рабочего дня способен чай мате. Он содержит матеин, теобромин и теофиллин — биоактивные соединения, стимулирующие центральную нервную систему. Благодаря им напиток оказывает мягкое тонизирующее действие, а также помогает выдерживать физические и эмоциональные нагрузки», — отметила Русакова в беседе с Москвой 24.