«Способствует похудению»: Диетолог объяснила, чем зеленая гречка полезнее обычной

17 марта 2026, 13:19

Диетолог Соломатина: зеленая гречка способствует похудению

Фото: iStock/rezkrr

Зеленая гречка полезнее обычной из-за того, что она не подвергается термической обработке и сохраняет большее количество питательных веществ. Об этом рассказала диетолог Елена Соломатина.





Она пояснила, что привычная гречневая крупа — это та же зеленая, только она подверглась обжарке. В зеленой гречке из-за отсутствия термической обработки сохраняются в большом количестве микро- и макроэлементы, а также содержится хлорогеновая кислота, которая способствует похудению.





«Зеленая гречка может иметь свои опасности. Часто на ней образуется плесень, потому что она быстрее окисляется. Она хранится меньше, чем обычная гречка», — сказала Соломатина «Вечерней Москве».

«Киви, которое содержит в два раза больше витамина С, чем цитрусовые, лучше употреблять во время или после еды в первой половине дня для стимуляции иммунитета и синтеза коллагена в сочетании с мясными блюдами, так как витамин С способствует усвоению железа», — отметила специалист.