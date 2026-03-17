«Способствует похудению»: Диетолог объяснила, чем зеленая гречка полезнее обычной
Зеленая гречка полезнее обычной из-за того, что она не подвергается термической обработке и сохраняет большее количество питательных веществ. Об этом рассказала диетолог Елена Соломатина.
Она пояснила, что привычная гречневая крупа — это та же зеленая, только она подверглась обжарке. В зеленой гречке из-за отсутствия термической обработки сохраняются в большом количестве микро- и макроэлементы, а также содержится хлорогеновая кислота, которая способствует похудению.
«Зеленая гречка может иметь свои опасности. Часто на ней образуется плесень, потому что она быстрее окисляется. Она хранится меньше, чем обычная гречка», — сказала Соломатина «Вечерней Москве».
Эксперт подчеркнула, что зеленую гречку можно есть абсолютно всем людям. Особенно крупа полезна людям с сахарным диабетом и тем, кому необходимо много клетчатки, заключила диетолог.
Тем временем врач-диетолог Марият Мухина в беседе с RT рассказала, что фрукты являются источником энергии в виде углеводов, витаминов и антиоксидантов, микроэлементов, фруктовых кислот и растительных ферментов.
«Киви, которое содержит в два раза больше витамина С, чем цитрусовые, лучше употреблять во время или после еды в первой половине дня для стимуляции иммунитета и синтеза коллагена в сочетании с мясными блюдами, так как витамин С способствует усвоению железа», — отметила специалист.
Кроме того, гранат, цитрусовые, бананы и яблоки также лучше есть днем. На ночь полезно употреблять авокадо из-за содержания полезных жиров. Мухина порекомендовала в день съедать порядка 400-600 граммов свежих фруктов в день. Это позволит снизить лишний вес, повысить уровень энергии и силу иммунитета, а также уменьшить риски возникновения сердечных заболеваний, инсульта, рака, заключила диетолог.