В России снизилась стоимость автомобилей

Цена российских и китайских иномарок с пробегом в мае снизилась на три процента
Фото: iStock/Fahroni

По итогам мая средняя стоимость подержанных автомобилей в России с пробегом не старше 15 лет показала незначительное снижение.



Согласно данным сервиса «Авто.ру Оценка», цены на отечественные автомобили уменьшились на 3% и составили 703 тысячи рублей, в то время как средняя стоимость китайских автомобилей также снизилась на 3% до 2,17 миллиона рублей.

В пресс-службе сервиса отметили, что наиболее значительное снижение цен наблюдается у подержанных автомобилей американских марок, которые подешевели на 9%. Иномарки из Европы, Японии и Южной Кореи также показали снижение — в среднем на 6%.

Рейтинг регионов, где средняя стоимость автомобилей снизилась сильнее всего по сравнению с апрелем этого года, возглавила Новосибирская область. Это свидетельствует о продолжающемся изменении рыночной ситуации в сегменте подержанных автомобилей в России.

Дарья Осипова

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