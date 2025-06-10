В России снизилась стоимость автомобилей

10 июня 2025, 08:44

Цена российских и китайских иномарок с пробегом в мае снизилась на три процента

Фото: iStock/Fahroni

По итогам мая средняя стоимость подержанных автомобилей в России с пробегом не старше 15 лет показала незначительное снижение.