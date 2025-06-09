Автоэксперт Лигачев раскрыл, стоит ли переплачивать за оригинальные запчасти для авто

09 июня 2025, 17:56

Автоэксперт Лигачев: качество запчастей должно зависеть от целей водителя

Фото: iStock/takoburito

Изготовителя запчастей для автомобиля необходимо выбирать, исходя из целей водителя. Если необходима деталь с гарантией для длительной эксплуатации, то лучше отдавать предпочтение оригинальным запчастям, а если срок службы неважен, то можно приобрести деталь подешевле.





Автоэксперт Константин Лигачев отметил, что бывают детали разного вида и качества. Всё зависит от производителя и места производства. Но выбор всегда за автолюбителем: надёжная деталь с гарантией качества или же запчасть, которая не факт, что подойдёт, и неизвестно, сколько прослужит.



Тем не менее, оригинальные запчасти тоже имеют различия. Всё зависит от того, где они приобретаются.





«Оригинальные запчасти тоже бывают разных видов. Если их поставляет дистрибьютер, который даёт на них гарантию, то тогда это действительно сертифицированный продукт, а если запчасти продают на каком-нибудь рынке, то понятно, что эта деталь не сертифицирована. Вы попробуйте на рынке или в магазине, покупая запчасти, попросить на неё сертификат. Я думаю, мало какие магазины смогут дать вам сертификат, подтверждающий, что эта деталь сертифицирована. У запчастей, которые вы покупаете у дилера, есть сертификат и есть гарантия, а если вы приобретаете деталь в другом месте, то тут уже на ваш страх и риск», – отметил Лигачев в интервью изданию «Татар-информ».