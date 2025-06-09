Россиянам рассказали, законно ли запрещать сотрудникам пить и есть на рабочем месте
Рекрутер Валинуров: запрет пить чай на рабочем месте совершенно законен
Рекрутер, карьерный консультант Ильгиз Валинуров, рассказал законно ли запрещать сотрудникам принимать пищу на рабочем месте.
Напомним, юрист одной из платформ по поиску работы Ольга Владимирова заявила РИА Новости, что работодатели имеют право запретить сотрудникам пить чай на рабочем месте.
«Это абсолютно законно, но должно быть оформлено документально. И сотрудник должен подписать этот документ, тогда он обязан выполнять эти правила», — рассказал Валинуров «Вечерней Москве».
Однако работодатель должен предоставить сотрудникам место, где они бы могли перекусить и выпить чай или кофе.
Тем временем член комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Светлана Бессараб отметила в беседе с «Москвой 24», что в России необходимо вернуть обязательные 15-минутные перерывы для работающих за компьютером людей.
По ее словам, запрет на чаепитие на рабочем месте вводится из-за опасений работодателя за дорогостоящую технику, которую могут испортить.
«В 2021 году отменили СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03, в соответствии с которым работающим за компьютером полагался пятнадцатиминутный перерыв каждый час. Теперь по закону работник обязан трудиться до обеда без каких-либо перерывов, а это неправильно и вредно для здоровья. В связи с этим я хочу отправить депутатский запрос в Минтруд и Роструд по поводу необходимости возврата этой нормы», — подчеркнула Бессараб.
Она уточнила, что людям необходимо давать перерыв от работы, чтобы они могли пройтись по коридору или отойти на перекус.