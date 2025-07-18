Диетолог раскрыла опасность холодного кофе летом

18 июля 2025, 12:36

Диетолог Говорушко: кофе в жару выводит воду из организма

Фото: iStock/Premyuda Yospim

В летний зной, как правило, не хочется тяжелой пищи, и весь день можно просидеть на салатах, фруктах и прохладных напитках. Но верное ли это решение?





Диетолог Виктория Говорушко в беседе с «Радио 1» рассказала, что летом, действительно, хочется есть меньше, однако голодать в течение дня не стоит.





«Зимой прямо хочется горячего, сытного, потому что, когда пища переваривается, у организма поднимается температура. То есть желудок изнутри нужно подогреть. А в жару это не нужно, поэтому заставлять себя питаться не надо, но есть риск, что ночью случится срыв, и вы съедите все. В этом опасность накопленного голода — вся еда, которая съедена, идет в жир. Поэтому только водичку летом пить нельзя», — пояснила эксперт.

«Лучше пить обычную воду, не менее полутора литров. А если питаться по легкому чувству голода, то вес никогда не наберется», — заключила Говорушко.