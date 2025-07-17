Как спастись от жары и духоты летом: дома без кондиционера, на улице, топ-20 полезных советов

17 июля 2025, 17:47

Фото: iStock/eternalcreative

Существует много способов пережить жару и снизить температуру воздуха в комнате без кондиционера. О них читайте в материале «Радио 1».





Содержание Как спастись от жары летом дома без кондиционера

Как справиться с жарой на улице Как справиться с духотой на улице и дома Как жара влияет на организм Где спастись от жары в Подмосковье

Как спастись от жары летом дома без кондиционера



Фото: iStock/nensuria



Как справиться с жарой на улице

Фото: iStock/kieferpix

Как справиться с духотой на улице и дома

Фото: iStock/Antonio_Diaz



Как жара влияет на организм

Фото: iStock/Niwat Khongpraphat



Где спастись от жары в Подмосковье