Как спастись от жары и духоты летом: дома без кондиционера, на улице, топ-20 полезных советов
Существует много способов пережить жару и снизить температуру воздуха в комнате без кондиционера. О них читайте в материале «Радио 1».
Как спастись от жары летом дома без кондиционераСамый быстрый и простой способ снизить температуру дома — перекрыть поступление света в комнату. Для этого нужно зашторить окна или опустить жалюзи даже в облачную погоду. При этом температура может снизиться на несколько градусов. Шторы должны быть плотными и светлого цвета — он лучше отражает свет. Их нужно держать закрытыми утром и днём, а ночью, наоборот, открывать. Известно также, что тканевые или железные жалюзи намного эффективнее справляются с этой задачей и задерживают до 90% света. Вообще затемнение не только защищает квартиру от проникновения солнечных лучей, но и не даёт нагреваться электроприборам, коврам — то есть вещам, от которых также повышается температура воздуха. Зашторивать окна нужно с 8 утра или ранее.
Ещё один хороший способ охладить помещение в жару — это заклеить стекла специальной светоотражающей плёнкой. При покупке такой защиты следует учитывать светопроницаемость, уровень отражения инфракрасного излучения. Также фольга хорошо защищает помещение от высоких температур. Для этого нужно купить рулон длиной 5 или 6 метров и заклеить окна целиком с внутренней стороны. Особенно такой метод пригодится, если окна выходят на южную сторону, где жара всегда ощущается интенсивнее.
Правильное и систематическое проветривание помещения тоже поможет спастись от жары. Проветривать комнату лучше ночью и ранним утром. Самая холодная температура наблюдается с 4 до 7 утра.
Не забывайте увлажнять помещение — это также поможет пережить жару в дому. Поводите влажную уборку, вешайте влажные простыни на окна, ставьте ёмкости со льдом на шкаф. Кстати, 5-6 кг льда поможет снизить температуру минимум на 3 градуса, а то и больше. Также воздух в квартире можно увлажнить с помощью пульверизатора или специального электронного увлажнителя.
Помимо этого, изолируйте помещения. Как правило, в прихожей всегда прохладнее, поэтому нужно открыть дверь, чтобы из неё поступал воздух в другие комнаты. Также двери в каждое помещение можно держать закрытыми, при этом зашторив и закрыв окна. Это поможет прохладе не покидать его. Ночью шторы всё-таки лучше открыть.
Как справиться с жарой на улице
На улице в жаркую погоду стоит носить светлую просторную одежду из натуральных тканей и головной убор. Пейте достаточное количество воды. С собой берите бутылку объёмом хотя бы 0,5 л. Пить необходимо регулярно, не дожидаясь жажады. Не стоит находиться на солнце в часы пиковой активности. Если почувствовали симптомы перегрева, то уйдите в тень или в помещение с кондиционером, чтобы не потерять сознание. Не забывайте пользоваться солнцезащитным кремом, чтобы защитить кожу от ультрафиолетового излучения.
Ограничьте физические нагрузки, а тренировки перенесите на утреннее время или вечер. В жару не стоит есть жареное, жирное, солёное, ограничьте в рационе количество углеводов и замените их растительной пищей, например: кабачками, томатами черри, сельдереем, цветной капустой и т.д. В жару организму не нужно много энергии, поэтому достаточно легкой еды.
Будьте осторожны на дорогах за рулём: жара может повлиять на концентрацию внимания. И ещё: помогайте другим. Жару тяжело переносят пожилые люди, маленькие дети и люди с хроническими заболеваниями.
Как справиться с духотой на улице и дома
На этот вопрос мы отчасти ответили в предыдущих разделах (см. выше). Но есть ещё несколько способов, как пережить духоту и в квартире, и на улице. Если у вас в доме есть вентилятор, усовершенствуйте его действие. Известно, что само по себе это устройство не охлаждает воздух, но если вы перед ним поставите пластиковые бутылки с водой с замороженной водой, то воздух от вентилятора будет проходить через бутылки и охлаждаться. Таким образом получится значительно понизить температуру в квартире. «Отлаживать» температуру можно размером и количеством бутылок, а также степенью их заморозки.
Также стоит как можно реже использовать бытовые приборы, особенное газовую плиту и духовку. Кроме того, нужно обратить внимание и на источники света. Лампы накаливания выделяют на 80% больше тепла, чем светодиодные или флуоресцентные, поэтому лучше заменить их, если есть возможность.
В жару постельное белье из атласа или синтетики следует заменить на хлопковое (оно хорошо впитывает пот и сохраняет прохладу) или шёлковое (натуральный шелк имеет свойство слегка охлаждать кожу). А ещё простынь и наволочку можно положить с утра в холодильник, а перед сном достать и застелить кровать. По возможности принимайте тёплый или прохладный душ. Первый создаст иллюзию прохлады в комнате, а второй снизит температуру тела.
На улице носите с собой мини-вентилятор или веер и термальную воду.
Как жара влияет на организм
Жара, конечно, негативно влияет на организм человека, вызывая изменения в работе сердечно-сосудистой, дыхательной и нервной систем. Так, увеличивается нагрузка на сердце. Сосуды расширяются, чтобы отдавать тепло, в ответ падает давление. Чтобы сохранить кровоток, сердцу приходится работать в усиленном режиме. Кроме этого, сгущается кровь, а это увеличивает риск образования тромбов, особенно у людей с заболеваниями сосудов.
Опасна жара для людей с хроническими заболеваниями. Например, у пациентов с гипертонией, ишемической болезнью сердца, аритмиями высокие температуры могут спровоцировать обострение болезней. Если установилась жаркая погода, у человека может возникнуть гипоксия — недостаток кислорода в организме. Кроме того, нарушается работа дыхательной системы у людей с заболеваниями лёгких, бронхов, астмой. Жара может вызвать обострение болезней или появление новых симптомов.
Ещё одно негативное последствие от жары — тепловой стресс. Это состояние, при котором организм тратит много сил на охлаждение. Чтобы сохранить энергию, мозг переходит в режим экономии ресурсов, что может вызывать раздражительность, тревожность, вялость и снижение концентрации внимания.
Также ухудшается сон. При температуре выше 22°C нарушается процесс засыпания и сокращается фаза глубокого сна. Если у вас появились слабость, одышка, учащённое сердцебиение, головокружение, тошнота, холод в конечностях, судороги и наблюдаются предобморочное состояние — немедленно обратитесь к врачу. Все эти симптомы указывают на приближение теплового удара.
Где спастись от жары в Подмосковье
Нет сомнения, что в жаркую погоду лучше всего отправиться на пляж к водоёму или в лесистую местность. Если говорить о Подмосковье, то стоит обратить внимание на озеро Гидра (Солнечное) в Раменском округе, это бывший песчаный карьер. Для семейного отдыха подойдёт Кратовское озеро (Раменский округ). Здесь работают спасатели, что делает купание безопасным.
Озеро Белое находится в деревне Белозериха (Раменский округ). Данное место подходит для тех, кто предпочитает отдых вдали от шума. Чистая вода и живописные окрестности делают его идеальным для пикников и купания.
Не забудем упомянуть и об Истринском водохранилище. На его берегу расположено множество пляжей, как платных, так и общественных. Например, Трусовский пляж — ближайший к Москве, Пятницкий — практически свободный, с возможностью поставить мангал в тени деревьев. Также провести время в жаркую погоду можно на пляжах на Оке в Коломне. Роспотребнадзор рекомендует к посещению три пляжа на Оке — в микрорайонах Колычево, Бочманово и Щурово. Все три имеют статус городских пляжей, поэтому вход на них свободный.
Чтобы спастись от жары, можно посетить базы отдыха, например, парк-отель «Орловский» (Ленинский городской округ) с песчаными пляжами и крытыми бассейнами.