Диетолог раскрыла опасность сочетания мяса с картошкой и макаронами
Почему после сытного обеда с мясом и картошкой мы часто чувствуем тяжесть? Стоит ли верить таблицам о раздельном питании, которые гуляют по интернету?
Диетолог Виктория Говорушко в беседе с «Радио 1» объяснила, что наука давно пересмотрела старые догмы, и дала простой ключ к комфортному пищеварению.
«Американский учёный ещё в 1920-х годах предложил теорию о раздельном питании. Но уже как 15 лет эта теория считается необоснованной, потому что был пересмотрен подход к тому, как работает наш желудочно-кишечный тракт», — уточнила она.
По словам эксперта, некоторые наблюдения из этой теории всё же могут быть полезны на практике. Например, классическое сочетание «мясо с картошкой» или с макаронами.
«Мясо с картошкой, мясо с макаронами, мясо с хлебом, не рекомендуется. И моя практика показывает, что у многих людей это вызывает вздутие, дискомфорт, тяжесть в желудке», — отмечает Говорушко.
Она подчеркнула, что это работает не для всех, потому как некоторые прекрасно переносят сочетания подобного рода.
«Вопрос часто кроется не в мифической «несовместимости», а в индивидуальных особенностях пищеварения и в том, к какой пище привык наш организм с детства», — резюмировала собеседница.