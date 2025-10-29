Диетолог раскрыла опасность сочетания мяса с картошкой и макаронами

29 октября 2025, 13:00

Фото: iStock/ALLEKO

Почему после сытного обеда с мясом и картошкой мы часто чувствуем тяжесть? Стоит ли верить таблицам о раздельном питании, которые гуляют по интернету?





Диетолог Виктория Говорушко в беседе с «Радио 1» объяснила, что наука давно пересмотрела старые догмы, и дала простой ключ к комфортному пищеварению.





«Американский учёный ещё в 1920-х годах предложил теорию о раздельном питании. Но уже как 15 лет эта теория считается необоснованной, потому что был пересмотрен подход к тому, как работает наш желудочно-кишечный тракт», — уточнила она.

«Мясо с картошкой, мясо с макаронами, мясо с хлебом, не рекомендуется. И моя практика показывает, что у многих людей это вызывает вздутие, дискомфорт, тяжесть в желудке», — отмечает Говорушко.

«Вопрос часто кроется не в мифической «несовместимости», а в индивидуальных особенностях пищеварения и в том, к какой пище привык наш организм с детства», — резюмировала собеседница.