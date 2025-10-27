Диетолог рассказала про опасность сезонного осеннего напитка

27 октября 2025, 18:35

Диетолог Павлюк: тыквенный латте опасен сахаром и консерватами

Фото: iStock/EyeEm Mobile GmbH

В сети распространяется информация об опасности сезонного напитка – тыквенного латте. Эксперты утверждают, что в состав сиропа входит ароматизатор «тыква», где содержится сорбат калия. Он может уничтожить полезную микрофлору в кишечнике человека, что приводит к расстройствам пищеварения.





Диетолог Наталья Павлюк в беседе с «Радио 1» объяснила, что сорбат калия является не ароматизатором, а консервантом, который используется для подавления роста плесени, дрожжей и бактерий.





«Его добавляют в обычные колбасы, сосиски, йогурты, сыры и так далее. Он разрешен, но в больших количествах опасен, а в обычных добавках — нет», — пояснила она.

«Любые напитки с сахаром — это кариес, набор веса, метаболический синдром, то есть нарушение обмена углеводов и жиров. Тут дело в сахаре, консервантах и возможной непереносимости», — сказала Павлюк.