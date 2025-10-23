«Пищевой интерес вместо аллергии»: Врач рассказала, как правильно вводить прикорм
Врач Бондаренко: начинать прикорм ребенка лучше с овощей
Страх перед пищевой аллергией часто заставляет родителей чрезмерно ограничивать рацион малыша. Но, как выяснилось, такая тактика может принести больше вреда, чем пользы.
Врач-аллерголог Алена Бондаренко в беседе с «Радио 1» рассказала, что ключ к успеху — грамотное начало прикорма в период с 4 до 6 месяцев. Главные принципы — постепенность, наблюдение и правильная последовательность введения продуктов.
По ее словам, начинать прикорм лучше с овощей, а не с фруктов. Это помогает сформировать правильные пищевые привычки с самого раннего возраста.
«Овощи являются идеальным стартом, потому что начинается формирование пищевого интереса и пищевых привычек. Если мы прививаем привычку есть овощи, то в дальнейшем ребенок будет лучше к ним относиться», — пояснила врач.
Бондаренко рекомендует начинать с термически обработанных овощей мягкого вкуса: кабачка, брокколи и цветной капусты. После адаптации к ним можно добавить картофель, тыкву, а затем — фрукты: яблоко, грушу и банан.
«С 4−6 до 10 месяцев можно вводить максимально разнообразное и большое количество новых продуктов для того, чтобы у ребенка через рот формировалась так называемая толерантность, переносимость продуктов. Это снижает количество аллергических реакций на пищевые продукты в дальнейшем», — отметила аллерголог.