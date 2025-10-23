«Пищевой интерес вместо аллергии»: Врач рассказала, как правильно вводить прикорм

23 октября 2025, 16:54

Врач Бондаренко: начинать прикорм ребенка лучше с овощей

Фото: istockphoto/Olena Ivanova

Страх перед пищевой аллергией часто заставляет родителей чрезмерно ограничивать рацион малыша. Но, как выяснилось, такая тактика может принести больше вреда, чем пользы.





Врач-аллерголог Алена Бондаренко в беседе с «Радио 1» рассказала, что ключ к успеху — грамотное начало прикорма в период с 4 до 6 месяцев. Главные принципы — постепенность, наблюдение и правильная последовательность введения продуктов.



По ее словам, начинать прикорм лучше с овощей, а не с фруктов. Это помогает сформировать правильные пищевые привычки с самого раннего возраста.





«Овощи являются идеальным стартом, потому что начинается формирование пищевого интереса и пищевых привычек. Если мы прививаем привычку есть овощи, то в дальнейшем ребенок будет лучше к ним относиться», — пояснила врач.

«С 4−6 до 10 месяцев можно вводить максимально разнообразное и большое количество новых продуктов для того, чтобы у ребенка через рот формировалась так называемая толерантность, переносимость продуктов. Это снижает количество аллергических реакций на пищевые продукты в дальнейшем», — отметила аллерголог.