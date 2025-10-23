Россиянам рассказали, как правильно хранить орехи

23 октября 2025, 11:23

Диетолог Пристанский: орехи нужно хранить в темном и сухом месте

Фото: iStock/Kostikova

Орехи — это настоящий суперфуд, подаренный нам природой. Они богаты белками, полезными жирами, витаминами и минералами. Однако, как и с любым продуктом, важна мера.





Диетолог, нутрициолог Роман Пристанский в беседе с «Радио 1» заявил, что все орехи имеют разный набор макро- и микроэлементов, но все они являются качественным источником жиров, полиненасыщенных жирных кислот и белка.





«Эти жиры — структурный элемент нашего тела, из них производятся многие гормоны. Главная опасность здесь — высокая калорийность. Один грамм жиров — это в среднем девять килокалорий, то есть 100 грамм орехов — 600–700 килокалорий», — предупредил он.

«Ко мне приходят клиенты, которые рассказывают, что во время просмотра фильма съели полкило орехов. По факту, это 5–6 тысяч килокалорий — полностью дневная норма мужчины и женщины вместе взятых», — поделился он.

«В хранении главные враги орехов — свет и влага. Нужно, чтобы место было сухое и без солнца: жиры под воздействием солнечного света окисляются. Если место будет влажным, то там может образоваться плесень и завестись паразиты», — сказал Пристанский.