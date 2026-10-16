«Сладкая смерть»: Диетолог предупредила о ловушках «здоровых» перекусов

16 октября 2026, 17:33

Диетолог Пичугина: в «здоровых» перекусах содержится скрытый сахар

Фото: iStock/happy_lark

Батончики, мюсли и продукты с пометкой «ПП» и «диетический» кажутся безопасным выбором. Однако, по словам специалистов, за такой маркировкой часто скрываются избыток сахара, сиропов и сотни лишних калорий.





Главный внештатный диетолог Минздрава Московской области Инна Пичугина в беседе с «Радио 1» заявила, что избыток сахара — одна из самых острых проблем современного питания. И главная опасность подстерегает там, где её меньше всего ждут.





«Перекусы, которые мы считаем здоровыми, могут оказаться достаточно калорийными. Допустим, батончики — туда добавляют мёд, сироп, орехи, сухофрукты, которые достаточно калорийные», — сказала она.

«Фруктоза создаёт серьёзные риски для печени, обмена веществ и веса. Обычный сахар расщепляется на глюкозу и фруктозу в соотношении 50 на 50. Глюкоза стимулирует выработку инсулина и используется клетками как топливо, а фруктоза не может храниться в виде гликогена. Избыток фруктозы печень начинает превращать в жир и накапливать его. Это может быть большим риском возникновения неалкогольной жировой болезни печени», — предупредила собеседница.