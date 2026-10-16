«Сладкая смерть»: Диетолог предупредила о ловушках «здоровых» перекусов
Диетолог Пичугина: в «здоровых» перекусах содержится скрытый сахар
Батончики, мюсли и продукты с пометкой «ПП» и «диетический» кажутся безопасным выбором. Однако, по словам специалистов, за такой маркировкой часто скрываются избыток сахара, сиропов и сотни лишних калорий.
Главный внештатный диетолог Минздрава Московской области Инна Пичугина в беседе с «Радио 1» заявила, что избыток сахара — одна из самых острых проблем современного питания. И главная опасность подстерегает там, где её меньше всего ждут.
«Перекусы, которые мы считаем здоровыми, могут оказаться достаточно калорийными. Допустим, батончики — туда добавляют мёд, сироп, орехи, сухофрукты, которые достаточно калорийные», — сказала она.
Пичугина отметила: порция такого батончика может содержать 300–400 килокалорий, а потребители часто не учитывают их, полагая, что «за них уже всё предусмотрели». Отдельно диетолог развеяла популярный миф о фруктозе, которую раньше считали полезной альтернативой сахару.
«Фруктоза создаёт серьёзные риски для печени, обмена веществ и веса. Обычный сахар расщепляется на глюкозу и фруктозу в соотношении 50 на 50. Глюкоза стимулирует выработку инсулина и используется клетками как топливо, а фруктоза не может храниться в виде гликогена. Избыток фруктозы печень начинает превращать в жир и накапливать его. Это может быть большим риском возникновения неалкогольной жировой болезни печени», — предупредила собеседница.
Кроме того избыток жиров в крови затрудняет усвоение глюкозы клетками, что ведёт к инсулинорезистентности и диабету второго типа.
«Главный совет — не доверять маркировке и внимательно изучать состав. Вас не должно вводить в заблуждение маркировка "диетический", "полезный", "здоровое питание". Нужно изучать продукт на содержание сахара, соли и жиров», — заключила эксперт.