Диетолог Лусон назвала норму белка для полезного завтрака
Диетолог Ана Лусон посоветовала включать в утренний прием пищи от 20 до 30 граммов белка. Такой объем можно получить, например, из яиц или натурального йогурта. Об этом сообщает HuffPost.
Специалистка рекомендовала дополнять завтрак источниками клетчатки: овсяными хлопьями, хлебом из цельного зерна и фруктами. Эти продукты поддерживают работу пищеварительной системы и помогают дольше сохранять сытость.
В рационе утром важны и углеводы, поскольку они дают организму энергию. Жиры нужны для усвоения ряда витаминов. В качестве полезных дополнений Лусон выделила оливковое масло, орехи и семена.
Правильное питание помогает поддерживать стабильный уровень энергии в течение дня, улучшает концентрацию и настроение. Рацион с овощами, фруктами, цельнозерновыми продуктами, белком и полезными жирами снабжает организм витаминами, минералами и другими необходимыми веществами.
Сбалансированное меню поддерживает работу сердца, пищеварения и иммунной системы. Оно помогает контролировать вес, снижает риск ряда хронических заболеваний и способствует здоровому сну. При этом полезный рацион не требует строгих ограничений: важнее соблюдать разнообразие и умеренность.
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