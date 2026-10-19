Диетолог Лусон назвала норму белка для полезного завтрака

19 октября 2026, 10:04

Диетолог Лусон: На завтрак необходимо употреблять около 20-30 граммов белка

Фото: iStock/Drazen Zigic

Диетолог Ана Лусон посоветовала включать в утренний прием пищи от 20 до 30 граммов белка. Такой объем можно получить, например, из яиц или натурального йогурта. Об этом сообщает HuffPost.