Диетолог развеяла главный миф о еде вечером

16 октября 2026, 17:32

Диетолог Пичугина: еда после шести вечера не превращается в жир

Фото: iStock/ronstik

Человечество веками ищет простые правила, которые избавили бы его от лишнего веса, — и время от времени находит очередное «универсальное» табу, будь то запрет на углеводы, отказ от жиров или страх перед вечерней едой. Одним из самых живучих стал миф о том, что после шести часов вечера пища будто бы автоматически превращается в жир, а сам ужин — в главного виновника всех проблем с фигурой.





Главный внештатный диетолог Минздрава Московской области Инна Пичугина в беседе с «Радио 1» объяснила, что это утверждение не имеет ничего общего с физиологией.





«Съеденные калории не превращаются в жир после того, как на часах появляется 18:00. То есть это не сказка про Золушку, когда в 12 часов карета превращается в тыкву», — сказала она.

«Допустим, индейка с гречневой кашей и миска салата с минимальным количеством масла. Это самое лучшее, потому что этот серотониновый ужин подготовит ваш организм ко сну. Тем, кто возвращается домой около часа ночи, следует грамотно выстроить рацион в течение рабочего дня», — порекомендовала Пичугина.