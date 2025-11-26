Достижения.рф

Раскрыто неожиданное действие чеснока при простуде

Диетолог Маллейн: Чеснок поддерживает иммунитет, но не лечит простуду
Чеснок помогает бороться с микробами и воспалением, но он не лечит простуду. Об этом предупредила диетолог Алекса Маллейн, передает Daily Mail.



Эксперт отметила, что аллицин — это вещество, придающее чесноку противовоспалительные и противомикробные свойства. Она указала, что чеснок богат витаминами С и В6, которые способствуют поддержанию иммунной системы.

Маллейн добавила, что регулярное употребление даже самых полезных продуктов может навредить организму, а не способствовать быстрому выздоровлению. По ее словам, для профилактики простудных заболеваний, а также во время болезни и после неё важно включать в рацион разнообразные овощи и фрукты.

Диетолог также предупредила, что в больших количествах аллицин, обладающий полезными свойствами, может вызывать боль, вздутие живота, метеоризм и изжогу.

Екатерина Коршунова

