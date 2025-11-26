Раскрыто неожиданное действие чеснока при простуде

26 ноября 2025, 17:56

Диетолог Маллейн: Чеснок поддерживает иммунитет, но не лечит простуду

Фото: iStock/IURII BUKHTA

Чеснок помогает бороться с микробами и воспалением, но он не лечит простуду. Об этом предупредила диетолог Алекса Маллейн, передает Daily Mail.