Раскрыто неожиданное действие чеснока при простуде
Чеснок помогает бороться с микробами и воспалением, но он не лечит простуду. Об этом предупредила диетолог Алекса Маллейн, передает Daily Mail.
Эксперт отметила, что аллицин — это вещество, придающее чесноку противовоспалительные и противомикробные свойства. Она указала, что чеснок богат витаминами С и В6, которые способствуют поддержанию иммунной системы.
Маллейн добавила, что регулярное употребление даже самых полезных продуктов может навредить организму, а не способствовать быстрому выздоровлению. По ее словам, для профилактики простудных заболеваний, а также во время болезни и после неё важно включать в рацион разнообразные овощи и фрукты.
Диетолог также предупредила, что в больших количествах аллицин, обладающий полезными свойствами, может вызывать боль, вздутие живота, метеоризм и изжогу.
