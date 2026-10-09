Диетолог рассказал, что влияет на вес тела и как уменьшить объемы

09 октября 2026, 14:00

Диетолог Пристанский: на вес влияет задержка жидкости и скопление каловых масс

Фото: iStock/GeorgeRudy

В погоне за «телом мечты» люди зачастую прибегают к жестким диетам и спортивному режиму. Однако, по словам специалистов, это путь в «никуда».





Диетолог, нутрициолог Роман Пристанский в беседе с «Радио 1» заявил, что главные составляющие «телостроительства» — питание и тренировки.





«Тренировки могут быть 3−4 раза в неделю по часу-полтора, но основа — кухня. То есть человеку нужен определенный план питания, калорийность, конкретные продукты, употребляя которые он уже наращивает то, что пытается создать в спортзале», — объяснил эксперт.

«В один день вы можете проснуться и будете 76 килограммов, а к концу недели почему-то 80, но визуально вы не сильно изменились. Самый оптимальный вариант измерения собственных пропорций — зеркало», — сказал диетолог.