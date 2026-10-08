Диетолог назвала норму сахара в крови у пожилых людей
У людей пожилого возраста норма сахара в крови может отличаться от стандартных показателей из-за естественных изменений в работе органов. Об этом «Вечерней Москве» сообщила диетолог, кандидат медицинских наук Дарья Русакова.
По словам специалиста, у людей старше 60 лет уровень сахара в крови натощак должен находиться в пределах от 3,5 до 6,5 ммоль/л. Однако в некоторых лабораториях верхняя граница нормы может быть немного выше — от 4,6 до 6,4 ммоль/л. Это связано с тем, что с возрастом возрастает риск нарушений углеводного обмена из-за естественных процессов старения и снижения чувствительности тканей к инсулину, объяснила Русакова.
Важно отметить, что высокие значения глюкозы не всегда указывают на норму. Существуют четкие критерии для диагностики нарушений углеводного обмена: преддиабет диагностируется при уровне сахара от 5,6 до 6,9 ммоль/л, а диабет — при уровне 7,0 ммоль/л и выше, заключила диетолог.
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