Диетолог назвала норму сахара в крови у пожилых людей

08 октября 2026, 15:59

Диетолог Русакова: норма сахара в крови у пожилых людей — от 3,5 до 6,5 ммоль/л

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У людей пожилого возраста норма сахара в крови может отличаться от стандартных показателей из-за естественных изменений в работе органов. Об этом «Вечерней Москве» сообщила диетолог, кандидат медицинских наук Дарья Русакова.