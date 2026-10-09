«Бесполезно»: Врач-диетолог запретила срезать корочку с заплесневелого сыра
Диетолог Русакова: срезать плесень с мягких сыров бесполезно и опасно
Врач-диетолог Дарья Русакова рассказала, что нельзя срезать плесень с мягких сортов сыра.
В беседе с изданием «Абзац» эксперт сообщила, что плесень — это микроскопический грибок, который вызывает острое отравление и бактериальные инфекции.
«Если перед вами мягкий творожный сыр, адыгейский, моцарелла, маскарпоне, бри или камамбер, то плесень срезать бесполезно, она проникает глубоко. То же самое касается нарезанного и тёртого сыра. Белый налёт — это всего лишь плодовое тело, основная часть уходит вглубь», — отметила Русакова.Врач добавила, что кулинарная переработка не спасает организм от вредных веществ. Даже экстремальные температуры уничтожают только видимые грибковые клетки, но оставляют ядовитые соединения нетронутыми. Диетолог подчеркнула: испорченный сыр вызывает отравление, аллергию и инфекции, а благородную плесень не следует путать с дикой.