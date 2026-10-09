«Бесполезно»: Врач-диетолог запретила срезать корочку с заплесневелого сыра

09 октября 2026, 11:21

Диетолог Русакова: срезать плесень с мягких сыров бесполезно и опасно

Фото: Istock/grafvision

Врач-диетолог Дарья Русакова рассказала, что нельзя срезать плесень с мягких сортов сыра.





В беседе с изданием «Абзац» эксперт сообщила, что плесень — это микроскопический грибок, который вызывает острое отравление и бактериальные инфекции.

«Если перед вами мягкий творожный сыр, адыгейский, моцарелла, маскарпоне, бри или камамбер, то плесень срезать бесполезно, она проникает глубоко. То же самое касается нарезанного и тёртого сыра. Белый налёт — это всего лишь плодовое тело, основная часть уходит вглубь», — отметила Русакова.