Диетолог назвала продукты, помогающие сохранить память

07 октября 2026, 06:51

Диетолог Дианова: рыба и орехи спасают от потери памяти

Фото: iStock/Lisovskaya

Диетолог, гастроэнтеролог и исполнительный директор НИЦ «Здоровое питание» Нурия Дианова рассказала, какие продукты стоит включить в рацион для поддержания и улучшения памяти. Её слова цитирует RT.