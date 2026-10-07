Диетолог назвала продукты, помогающие сохранить память
Диетолог, гастроэнтеролог и исполнительный директор НИЦ «Здоровое питание» Нурия Дианова рассказала, какие продукты стоит включить в рацион для поддержания и улучшения памяти. Её слова цитирует RT.
Ключевую роль в работе мозга играют омега‑3 жирные кислоты: они выступают строительным материалом для мембран нейронов, повышают эластичность сосудов и помогают замедлить возрастное снижение когнитивных способностей. Чтобы получать эти вещества, специалист рекомендует включать в меню жирную морскую рыбу — например, лосось, скумбрию, сельдь и сардины. Также источниками омега‑3 служат льняное масло, семена чиа и грецкие орехи.
Для эффективной работы памяти важны и другие микроэлементы. Так, цинк помогает активировать память и способствует усвоению витамина Е, а магний поддерживает организм в стрессовых ситуациях. По словам Диановой, этими элементами богаты тыквенные семечки, говядина, чечевица, какао, тёмный шоколад и морепродукты.
Отдельно врач предостерегла от чрезмерного употребления добавленного сахара. Как пояснила специалист, избыток глюкозы негативно сказывается на работе мозга: он напрямую связан с ухудшением памяти и снижением пластичности гиппокампа — области мозга, отвечающей за формирование воспоминаний.
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